Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi açıklandı. Daha önce üç dönem Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde, şüphesiz ki en kilit bakanlıklardan birisi Çavuşoğlu'nun koltuğunu koruduğu Dışişleri Bakanlığı olacak.
Bakanlık sayısında azalmaya gidilmesiyle birlikte Avrupa Birliği Bakanlığı'nı da bünyesine katacak Dışişleri Bakanlığı'nda bakanlık koltuğuna yeniden oturacak olan Mevlüt Çavuşoğlu önünde sıcak bir gündem bulacak.
Yeni dönemde ABD ve AB ilişkiler, Suriye ve Kuzey Irak'ta yürütülen terör operasyonları, Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri ile F-35 savaş uçaklarının satın alınması konularının Çavuşoğlu'nun üzerinde mesai yapacağı en temel konular olması bekleniyor.
İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçmişi ve siyasi hayatına dair detaylar...
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
1968 yılında Alanya'da dünyaya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine başlamadan önce 2013-2014 yıllarında AB Bakanlığı ve 2010-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı görevlerini yürüttü.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Çavuşoğlu, daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve burada ekonomi dalında master derecesi aldı.
1993'te Bilkent Üniversitesi'nde doktora programına başlayan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı.
2002, 2007, 2011, 2015 genel seçimlerinde ve son olarak 24 Haziran genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilen Çavuşoğlu, AK Parti'nin kurucu üyelerinden biridir.
AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Çavuşoğlu, 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi başkanlığı, 2013 yılında ise Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.
Mevlüt Çavuşoğlu, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
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