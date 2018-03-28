Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.03.28 08:55:48 40.8035 31.0168 8.6 -.- 3.5 3.3 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2018.03.28 08:43:10 36.9115 27.7553 4.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.03.28 08:20:37 40.7897 31.0142 5.4 -.- 3.1 3.1 GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2018.03.28 08:05:18 40.8055 31.0230 6.0 -.- 2.7 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2018.03.28 07:42:28 40.1745 31.6967 6.5 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2018.03.28 05:23:23 38.6722 43.2383 1.5 -.- 2.4 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel 2018.03.28 05:12:34 38.6657 43.2278 5.0 -.- 3.1 -.- ALAKOY-(VAN) REVIZE01 (2018.03.28 05:12:35) 2018.03.28 05:06:12 36.8153 27.2273 5.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2018.03.28 04:42:41 36.8817 28.8490 18.6 -.- 1.2 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2018.03.28 04:41:13 34.6673 33.0475 7.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.03.28 04:33:04 36.7192 36.1560 17.3 -.- 1.8 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2018.03.28 04:30:38 39.9422 38.9697 10.9 -.- 1.9 -.- CUKURCIMEN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2018.03.28 04:05:37 38.4725 39.3928 6.3 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2018.03.28 03:16:30 38.0373 35.3753 7.7 -.- 1.8 -.- KIRAZLI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2018.03.28 02:53:18 37.4647 20.5117 148.7 -.- 3.5 3.4 YUNANISTAN İlksel

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