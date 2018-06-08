Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Erdoğan Demirören'in vefatının ardından hastaneden açıklama yapıldı. Demirören'in doktorundan yapılan açıklamada, "Burada size acı bir haberi vermek için toplanmış bulunuyoruz. Erdoğan Demirören 11.30 gibi aramızdan ayrılmıştır. Allah kalanlara sabırlar versin. Her şey çok taze. 31 Mayıs 2018 itibarı ile solunum yetersizliği ile yoğun bakıma alınmıştır" dedi.

Demirören Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Erdoğan Demirören'in cenaze töreniyle ilgili olarak, "Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakıben cenaze töreninin yapılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLGİN DEMİRÖREN'DEN AÇIKLAMA: KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK

Hayatını kaybeden ünlü işadamı Erdoğan Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik" dedi.

Ünlü işadamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağabeyi Demirören'i kaybeden Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü belirten Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören'in cenazesinin Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.

KIZI MELTEM DEMİRÖREN OKTAY: NURLAR İÇİNDE YATSIN

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI: DURUMU KRİTİKLİĞİNİ MUHAFAZA ETMEKTEDİR

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden bir açıklama yapılmıştı. Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefat etmesi üzerine Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi’nin işlerini genç yaşta devraldı.

Erdoğan Demirören'in hala Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe birçok şirketin sahibi konumundadır. Milangaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla LPG sektörünün en büyük grupları arasında bulunan Demirören Grubu, ayrıca piston üretimi de yapmaktadır.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise eski Beşiktaş Kulübü Başkanı ve günümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır.

Demirören Grubu, medya alanında da faaliyet göstermektedir. Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Demirören Grubu, son olarak da Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER