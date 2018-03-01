Habertürk TV'nin Ermenistan basınına dayandırdığı haberine göre, Sarkisyan, Türkiye ile protokolleri iptal etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Milli Güvenlik Toplantısında Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıkladı...

Ermenistan Dışişleri Bakanı sözcüsü Tigran Balayan da sosyal medyada Sarkisyan'ın protokolü iptal ettiğini onaylayarak 'geçersiz ve hükümsüz' sözleriyle paylaştı.

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te imzalanmış, daha sonra iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyordu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Eylül 2017'de New York’taki Birleşmiş Milletler toplantılarında Ermenistan’ın 2018 ilkbaharında protokolleri iptal edeceğini açıklamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER