Fatih'te öz oğlu Yiğitcan T.'yi öldüren baba Nezir T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, "kasten öldürme, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fatih

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