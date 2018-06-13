Aile Bakanı Kaya, kadına şiddeti önleme projelerini anlatarak, “KADES’i kadınlarımız akıllı telefonlarına indirsinler. Kendilerini güvende hissetmediklerinde, düğmeye bastıklarında kolluk kuvvetlerimiz yanlarına geliyor” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu ‘Akılda Kalan Özel’ programında özetle şunları söyledi:

KADINA ŞİDDET: Bu konuda farkındalığı artırdık. Gerekli yerlere başvuru yapmıyorlar, fiziksel belirti yoksa bir kahır çekiyorlardı. Şiddet mağduru kadınlarımızın 7/24 yanındayız, hizmetindeyiz. Daha önce şiddete uğrayan kadının gidecek yeri yoktu. Ağır şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik yeni yöntemlerimiz var. Hayati riski olan kadınlar mutlaka bize başvursun. Biz şiddet uygulayana kelepçe takıyoruz. Alo 183 çağrı hattı ile kadınlarımızın hizmetindeyiz. KADES’i (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) akıllı telefonlarına indirsinler. Kendilerini güvende hissetmediklerinde düğmeye bastıklarında kolluk kuvvetlerimiz yanlarına geliyor.

KIZLARIN OKUTULMASI: 2002’de kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 40’tı. Bugün yüzde 82.5’e ulaştı. 2 kat artış var. Çok iyi bir noktaya geldik. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. Bunun için destekler verdik. Şartlı eğitim yardımları verdik. Yardımları, okul için kullanıldığından emin olmak için anneye verdik. Okuma yazma bilmeyen kadın kalmasın istiyoruz.

Bakan Kaya, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile sohbet etti.

SOSYAL YARDIM KARTI: Mutlak yoksulluk ve nispi yoksulluk diye kavramlar var. Mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırdık. Son 15 yılda dünyada yoksulluğu azaltan ülke olduk. Biz iktidara geldiğimizde orta insani gelişmişlik düzeyindeydik. Bugün yüksek insani gelişmekte olan ülke olduk. Sosyal yardım uygulaması ile kartlarıyla istedikleri şekilde alışveriş yapabilecekleri bir uygulamayı getirdik. 2 milyon hanede sosyal yardım kartı olan bir ülkeyiz biz. Türkiye’nin en büyük başarısı, son 15 yılda sosyal politikalar sessiz devrimidir. Biz sessiz bir devrim gerçekleştidik.

6 BİNİ AŞTI: Çocuk evleri sitesi dediğimiz villa tipi, bahçesinde çocuk parklarının olduğu alanlar var. Bir de çocuk evleri var, daire şeklinde. Koruyucu aile sayımız 6 bini aştı. Sosyal incelemeler yapıyoruz. İşleri hızlandıracak şekilde işlem yaptık. Bürokrasiyi azaltacak döneme geçtik. Evlat edinmede 40 yaş sınırı vardı, onu kaldırdık.

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