Teknik direktör Phillip Cocu’nun resmen açıklanmasının ardından gözler Fenerbahçe’nin yapacağı transferlere çevrildi... Hollanda’nın ünlü gazetesi Algemeen Dagblaad’ın muhabiri Maarten Wijffels, Cocu’nun muhtemel transfer listesini açıklarken ilginç isimleri de gündeme getirdi.
Gazetede yer alan habere göre Cocu, Feyenoord forması giyen ve 2016-17’de 32 karşılaşmada 21 gol atarak Hollanda liginde gol kralı olan Nicolai Jörgensen’i takımda görmek istiyor.
27 yaşındaki Danimarkalı santrforu çok beğenen Cocu’nun, bu futbolcunun transferi konusunda Sportif Direktör Damien Comolli ile bir ön görüşme yaptığı da bildirildi. Danimarka Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele eden 1.90 metre boyundaki Jörgensen’in Feyenoord ile sözleşmesi 2021’de sona eriyor.
KİRALIK OLARAK ALINACAK
Listedeki diğer bir isim Wolsburg’da forma giyen Jeffrey Bruma. PSV Eindhoven, Bruma’yı 2016’da 11.5 milyon Euro’ya Wolfsburg’a satmıştı.
Genç hocanın diğer gözdesi Swansea City’de forma giyen Luciano Narsing. Narsig geçen dönem ara transferde İngiltere’ye gitmişti.
Son isim ise yine İngiltere’nin Brighton takımında oynayan Jürgen Locadia.
Adı geçen oyuncuların hepsinin de bonservisleri bir hayli yüksek. Bunun için de Fenerbahçe’nin bu oyuncuları kiralık olarak transfer edeceği belirtildi.
GİNKEL'DE OPSİYON PAZARLIĞI
Teknik direktör Phillip Cocu’nun özellikle istediği oyunculardan biri olan Marco van Ginkel için kıyasıya bir pazarlık yapılıyor. Bonservisi Chelsea’nin elinde olan ve geçen sezonu PSV’de geçiren genç yıldızı takıma kazandırmak için başkan Ali Koç ve kurmayları yoğun bir mesai harcıyor.
İngiliz kulübü ile yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağlanmak isteniyor. Ancak Chelsea ise Ginkel’i bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.
Bu nedenle görüşmeler şimdilik bu aşamada tıkanmış durumda. Ancak önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da aşılacağı ve Marco van Ginkel’in kiralık olarak takıma katılacağı bildirildi.
OYUNCULARI TANIYALIM:
Nicolai Jörgensen (Feyenoord): Havadan ve yerden çok etkili olan Danimarkalı golcü, geride kalan sezonda Feyenoord formasıyla 34 maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı.
27 yaşındaki forvet oyuncusu 34 maçın 32’sinde ise ilk on birde yer aldı.
Luciano Narsingh (Swansea): 27 yaşındaki Narsingh sağ kanatta oynuyor. PSV’de görev yaptığı 4 sezonda 159 maçta sahaya çıktı. 27 gol 18 asiste imza attı. Geçen sezon ara transferde Swansea’ya gitti.
Bu sezon Premier Lig’de 18 maçta şans bulup, 1 gol attı. Sadece bir maçta 90 dakikayı tamamladı. Hollanda Milli Takımı’nda 19 maçta 4 golü var.
Jeffrey Bruma (Wolfsburg): 26 yaşındaki Jeffrey Bruma sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Yan mevkisi sağ bek. PSV’de 3 sezonda 125 maçta görev yaptı.
Wolfsburg’a ciddi bir bonservis bedeliyle gitmesine rağmen beklediği oranda şans bulamadı. Bundesliga’da geçtiğimiz sezon sadece 11 maçta forma giyebildi.
Jürgen Locadia (Brighton): PSV’de 5 sezonda 62 gol, 18 asistle oynayan forvet Jürgen Locadia, ocak ayında 17 milyon Euro’ya gittiği Brighton’da sadece 6 maçta forma giyebildi.
Sadece 3 kez ilk on birde sahaya çıktı, 90 dakikayı hiç tamamlayamadı. Premier Lig ve FA Cup’ta 1’er gol attı.
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