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GİNKEL'DE OPSİYON PAZARLIĞI



Teknik direktör Phillip Cocu’nun özellikle istediği oyunculardan biri olan Marco van Ginkel için kıyasıya bir pazarlık yapılıyor. Bonservisi Chelsea’nin elinde olan ve geçen sezonu PSV’de geçiren genç yıldızı takıma kazandırmak için başkan Ali Koç ve kurmayları yoğun bir mesai harcıyor.