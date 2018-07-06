İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Bayraklı ilçesindeki eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu ve aralarında öğretmenlerinde olduğu 10 kişi belirlendi. Yapılan operasyon operasyon ile FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

BİR DOLAR ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerinden birinin evinde, imzalı bir dolar bulunduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan operasyonlarda FETÖ üyesi bir çok şüphelinin evinde bir dolar çıkmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.