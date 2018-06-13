Fikret Orman beIN SPORTS'ta şunları söyledi:

"Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan."

"Manuel Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği var, bir konuşmam lazım."