1965 İstanbul doğumludur. Texas A&M University’de lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New York’da başlamıştır. 1993-1998 tarihleri arasında İnterbank’da Hazine Birimi’nin hemen her bölümünde görev almış, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİB’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consulting’de ortak, 2006’dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Ocak 2009 Tarihinde GFC Menkul Değerler – ODL Securities ortaklığına Genel Müdür olarak transfer olmuştur. Bloomberg TV de dört yıl piyasa yorumcusu olarak hizmet vermiştir. Kurucu ortağı olduğu Ceres Finansal danışmanlık şirketinde varlık yönetimi yapmakta ve yurt dışı belli başlı bankalara danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.