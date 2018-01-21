Galatasaray, son 6 yılda 4. kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenledi. Sarı-kırmızılıların başkanlık seçiminde 23 Mayıs 2015'te göreve gelen Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarıştı. 18 sandıkta yapılan oylama sonucunda seçimi Mustafa Cengiz kazandı ve Galatasaray'ın 37. başkanı oldu.
MUSTAFA CENGİZ
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, Gaziantep Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalışan Mustafa Cengiz, TANSA Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapan Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaptı. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
ASİL ÜYE
CELAL AÇAR
1939 İstanbul doğumludur. 1960 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur. Matbaa malzemeleri ithalatı ve satışı ile iştigal etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Derneğinde 23 sene Sicil Kurulu Başkanlığı, 2 sene Disiplin Kurulu Başkanlığı, Galatasaraylılar Derneğinde 5 yıl Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Fransızca ve İngilizce bilen Celal Açar evli ve iki çocuk babasıdır.
AHMET ŞENKAL
1948 Konya doğumludur. 98. Dönem Galatasaray Lisesi, 1970 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyasi İlimler - Maliye Bölümü mezunudur. 1973 – 2008 yılları arasında Istanbul Ticaret Odasının değişik şubelerinde Müdürlük görevi üslenmiştir. ‘Kürek’ takımlarımızda yeraldığı 15 yıllık spor hayatı süresinde hem sarı-kırmızı renklerimizin hem de milli takımlarımızın kaptanlığını yapmıştır. Bu spora, uzun yıllar, Ulusal ve Uluslararası Kürek Federasyonları bünyesinde hizmet vermiştir. Fransızca ve İngilizce bilen Şenkal evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
PROF. DR. ACAR BALTAŞ
1947 İstanbul doğumludur. Istanbul Erkek Lisesi’ni ve Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru ünvanı bulunan Baltaş, 1986 yılında Uygulamalı Psikoloji Doçenti, 1996 yılında Profesör olmuştur. Acar Baltaş halen iş hayatında gözlenebilir zihniyet değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları için kurum ve çalışan etkinliğini hedefleyen Baltaş Grubu’nu yönetmektedir. İngilizce bilen Baltaş evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
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