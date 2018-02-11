Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada, harekatın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin'de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu hatırlattı.

"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN BİR DAMLA KANI YERDE BIRAKILMAYACAK"

"Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğine" dikkati çeken Akar, "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır." dedi.

Harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ve BM Genel Kurulunun terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğüne işaret eden Akar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu, harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas aldığını vurguladı.

Orgeneral Akar, harekatta verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dileyerek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Harekata katılan tüm personeli göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayan Akar, alınlarından öptüğünü ve müteakip süreçte de başarılarının devam edeceğine yürekten inandığını kaydetti.

Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 23. gününde TSK tarafından, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu açıklanmıştı. Ayrıca, Afrin'de 2 köy daha teröristlerden temizlenmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER