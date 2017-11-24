SON DAKİKA! Giresun'da, PKK´lı teröristlerle sıcak temas sağlandı

Giresun'un Dereli ilçesinde PKK'lı terörist 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan'ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.