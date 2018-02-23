Genelkurmay Başkanlığı'nın, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler Youtube tarafından silindi. Youtube, "şiddet barındırdığı" gerekçesiyle sildiği videoya bir süre sonra yeniden izin verdi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."



Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve Youtube'a yüklendi. Ancak Youtube, konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildi.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı. Video, daha sonra yeniden erişme açıldı.

Bu sabah ise TSK'nın twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.

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