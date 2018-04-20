İHA, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünkü olaylı derbide yaralandığı anın görüntülerini yayınladı. Haberde, fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın tecrübeli çalıştırıcının kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görüldüğü kaydedildi.
Cismin Şenol Güneş'e atılması sonrası tecrübeli çalıştırıcı yere düşüyor. Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışma halen devam ediyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu ve Arzu Kaya'nın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılmasıyla yarıda kalan olaylı derbinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası taşıyan açıklamada şöyle denildi:
ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN GÖZALTINDA
Kadıköy Şürkü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı cisimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir"
KAMERADAN TESPİT EDİLDİ: 22 GÖZALTI
Tribün olaylarına karışanları tespit etmek için polis statta yer alan kameraları incelemeye aldı. Polis, olayların yaşandığı noktada yabancı madde atan kişiler ile Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'e küfür eden kişileri görüntüden tespit etti. Şenol Güneş'e çakmak atan dahil 22 kişi gözaltına alındı. Kamera incelemelerinin ardından gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Polisin, olayların yaşandığı bölgede yer alan özel güvenlik görevlilerinin ifadesine başvuracağı kaydedildi.
32 KİŞİYE İDARİ İŞLEM
Çıkan olaylarda 17 Fenerbahçe taraftarı ile 15 Beşiktaş taraftarı hakkında nöbetçi savcılık talimatıyla maça biletsiz girme ve sahaya cisim atma eylemlerinden ötürü idari işlem yapıldı. Bu 32 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan ve gözaltına alınan Fenerbahçe taraftarının ise polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
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