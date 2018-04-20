DHA'da yer alan habere göre derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.
Hastaneden edinilen bilgiye göre tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde de hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Gece saatlerinde Fulya Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Yunus Aydın, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu söylemişti.
Aydın, başına isabet eden cisimden dolayı Ülker Stadı'nda başına 5 dikiş atılan ve ardından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne getirilen Şenol Güneş'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.
Şenol Güneş'in başında önemli bir hasar olmadığını belirten Aydın, "Hocanın başını müdahaleyle dikmişler. Sadece bir sarsıntı geçirmiş. Gözlem altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle göndeririz. Şu anda bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İki kere düşme var. Kafasına gelen cisim var. Sarper Bey yaraya dikiş atmış. Basit bir kafa travması kabul ediyoruz. Şenol Güneş eskiden beri hastam ve dostumdur. Durumunu takip edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BİRÇOK KİŞİ ZİYARETTE BULUNDU
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylarda yaralanarak başına 5 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'e spor camiasından birçok isim ziyarette bulundu.
Fulya Acıbadem Hastanesi'nde gözlem altında tutulan Şenol Güneş'i Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak, Umut Güner, Hakan Özköse, Hüseyin Mican ve Berk Hacıgüzeller ziyaret etti.
Yarın taburcu olması beklenen deneyimli teknik adama siyah-beyazlı futbolcular Pepe ile Ricardo Quaresma ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da deneyimli teknik adama hastanede ziyaret gerçekleşti.
Öte yandan karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Beşiktaşlı futbolcuların da Şenol Güneş'i ziyaret etmek için hastaneye gelmek istediği fakat başkan Fikret Orman'ın buna izin vermediği öğrenildi. Hastanenin önünde Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarların da beklediği öğrenildi.
AHMET AĞAOĞLU DA ZİYARET ETTİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Şenol Güneş'i hastanede ziyaret etti.
Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, "Çok üzgünüm. Bunlar sporun ve futbolun içinde olmaması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.
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