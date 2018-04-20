Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve teknik direktör Şenol Güneş’in kafasının yarılması yüzünden yarıda kalırken gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.

Karşılaşma ile ilgili kesin kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Futbol Federasyonu, hakem Mete Kalkavan ile gözlemci Ahmet İbanoğlu’nun yanı sıra temsilci raporları doğrultusunda son noktayı koyacak. Dünkü olayların ardından telefon trafiğine giren federasyon, kesin kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.

Karşılaşma ile ilgili değişik ihtimaller bulunuyor. Şenol Güneş’in başının yarılması ve karşılaşmaya devam edilememesi yüzünden Beşiktaş’ın 3-0 hükmen galip ilan edilme ihtimalinin ağırlık kazandığı öne sürüldü. Ancak olaylar sonrası her türlü güvenlik önlemi alındığı da hatırlatıldı. Bu doğrultuda maçın tekrar edilme ihtimalinin az da olsa bulunduğu vurgulandı. Yaşanan üzücü olaylar nedeni ile Fenerbahçe’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderileceğinin altı çizildi. Sarı-Lacivertli ekibe 2 ya da 3 maç seyircisiz oynama cezası gelebileceği bildirildi. Bu takdirde Fenerbahçe cezasını önümüzdeki sezon oynayacağı kupa maçlarında çekecek. Disiplin talimatının 99. maddesinde “Seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarının infazında profesyonel lig ile Türkiye Kupası müsabakaları ayrı kategori sayılır ve cezalar kendi kategorilerinde infaz edilir” hükmü yer alıyor.