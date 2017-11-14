İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray projesinin iptal edildiğini açıkladı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Havaray metro projesinin Sefaköy-Başakşehir hattında yapılması ve 15 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu bir hat olması planlanıyordu.

Küçükçekmece Belediyesi yanındaki Zemin Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi'ni denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Küçükçekmece için önemli kararlar aldıklarını dile getiren Uysal, eski Küçükçekmece Belediye Binası'nın bulunduğu yerden, yani Sefaköy'den Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na kadar sürecek 15 kilometrelik havaray sisteminin projesi ve ihalesinin yapıldığını hatırlattı.

Havaray insanlara çok cazip gelse de projelendirip ihalesi yapıldıktan sonra özellikle Sefaköy bölgesindeki esnaf ve vatandaşın çok ciddi rahatsızlığı olduğunu anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Havaray, dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler aldık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate alarak, her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile artık havarayı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi revize edip kısa zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız.

Metro ve hafif raylı sistemin özellikle Beşyol bölgesinde metro olarak geçmesi gerekir. Orada hem Büyükşehir adına ciddi bir kamulaştırma yükü hem de vatandaşımız adına onları rahatsız edici bir yapı vardı. Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve çabuk bitirme adına bazı yerlerde yol üstünde, bazı yerlerde ise yol altında yapılacak. Bunun örnekleri var. Daha önce Aksaray-Esenler ve Vezneciler-Sultançiftliği'nde olduğu gibi. İnşallah yeni bir planlama ile bunu yapacağız."

Mevlüt Uysal