Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin 'endişe' beyan etmesi ve 'savaş karşıtlığı' söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır" dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 22, 2018

ibrahim kalın

Zeytin Dalı Harekatı

son dakika

güncel

güncel haberler

Afrin

afrin son dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER