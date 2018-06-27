İstanbul'da yoğun sis nedeniyle iptal edilen Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri tekrar başladı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Şehir Hatları'ndan şu açıklama yapılmıştı:

— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) June 27, 2018

— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) June 27, 2018

— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) June 27, 2018

TEKRAR BAŞLADI

Şehir Hatları'dan yapılan yeni açıklamada, iptal edilen vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Yapılan açıklama şöyle:

— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) June 27, 2018

— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) June 27, 2018

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