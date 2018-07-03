Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğunu uğurlandı.

Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.

Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü.

Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı.

Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

DEFALARCA TARANAN YERDE BULUNDU

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğ Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu.

Leyla'yı köye 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı.

Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi.

Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ YAPILAN İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

Leyla'nın kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak. Bu arada, cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken "Leyla'm, senin kanın yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

LEYLA'NIN AMCASINDAN AÇIKLAMA

Cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Bir şey konuşamıyorum, felaketti. Leyla'yı biz bulmadık." ifadelerini kullandı. Amca Aydemir'i askerler teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan, minik Leyla'nın sırtında ve kolunda darp izleri olduğu öğrenildi.

DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA: UFAK BİR DARP GÖRÜNÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Olayın boyutlarını arkadaşlarımız takip ediyor. Bir darp var mı, çok ufak bir işaret var, çok ufak bir şey görünüyor. Darp mı değil mi, çarpma mı, otopsi sonucunda belli olacak" ifadesini kullandı.

"4-5 GÜNDÜR ORADA DURUYORMUŞ GİBİ BİR İZLENİM VAR"

Soylu, "Oraya konulmuş gibi görünüyor. Kayıp çocuklar bazen üst üste gelir. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza cinsel saldırı yok. Sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var." diye konuştu.

AĞRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DERE YATAĞINDA SU İÇERİSİNDE BULUNDU"

"Bulunabileceği tüm adreslerde arama yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir."

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Leyla'nın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir." denildi.

YÜZÜNDE DE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

AĞRI VALİSİ ELBAN: DAHA ÖNCE ARANAN BÖLGEDE BULUNDU

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.

Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: TÜRKİYE YASA BOĞULDU

Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, "Eylül’den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı’da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül’e hem Leyla’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir." dedi.