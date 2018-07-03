Ağrı Valisi Süleyman Elban 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Elban açıklamasında, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı var ancak şuan açıklıyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.