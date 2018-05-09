Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne mitinginde açıklamalar yaptı. İnce, " Erdoğan ile bu akşam 21.00'da AK Parti'de görüşeceğiz." dedi.
İnce, "Geleceğe dair sözü ben söylerim. Kadromuzu daha kurmadık. İcraatlarımızı millet görecek. Bu saatten sonra gelecek belgesi yayınlayamazsın sen. Ancak iflas belgesi yayınlarsın. Bizim dönemimizde asla kanmayacağız, kandırmayacağız. Birileri beni, ben de kandırmayacağım. Sloganımız , İnce eleyip sık dokuyacağız. Ben konuştukça bunlar zaten ince hastalığa yakalanacaklar. Bana oy verin diyor, vermeyen münafıktır diyor. Münafık, kafirlikten sonra gelir İslam'da. Ben de diyorum ki, oy vermeyin münafık olmazsınız."dedi.
"HİÇBİR SINAVDAN ÜCRET ALINMAYACAK"
"Bilim diyen, hukuk devleti diyen bir cumhurbaşkanı olacağım" diyen İnce, "Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi konuşacağız. Emeklilere 1000'er TL verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz, kutluyorum. Muharrem Ağabeyinizden size, 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu vereceğiz. 500'er lira geri ödemesiz. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Sınav parası mı olur ya? Mantıklı olun. Bir ayıp daha var. Ücretliden damga vergisi. Neye damga basıyorsun da alıyorsun? Her şeyi bilgisayardan yapıyorsun? Modern bir devlet olacağız. 'Gençlere vereceğin parayı nereden bulacaksın?' diyorlar. Sarayın elektriklerini kısacağım. Çankaya'ya geçeceğim, Atatürk'ün mekanına. Bu ülkede sınavla 5 bine girmiş, ülkenin en akıllı evlatlarına bilim merkezi yapacağım sarayı." diye konuştu.
"AVRUPA BİRLİĞİ'NE SOKACAKTI, ORTADOĞU BATAKLIĞINA SOKTU"
Tamam bu işi bitirecek diyen İnce, "Hep birlikte tamam mı? Süper bu iş bitti. Bizim yapmamız gereken bir iş var. Gençlerimizin tarikatlara düşmemesi için, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede iş yapması için bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapacağım. Söz veriyorum. Otobüsün şoförü bir tane değil mi? Ama yoluların istediği yere mi gitmeli, şoförün istediği yere mi? Yolcuların değil mi? Şimdi şoförün istediği yere gidiyoruz. 'Maho Ağa'nın filmi gibi. Bizi Avrupa'ya sokacaktı, Ortadoğu bataklığına soktu." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NA İKİ KERE YENİLDİM, NE YANİ KÜSEYİM Mİ?"
50 bin avukat Türkiye'de cüppelerinizi arabalarınızda bırakın diyen İnce, "24 Haziran akşamı YSK'nın önüne hepinizi cüppeleriniz ile davet edebilirim. Emeklilikte yaşa takılanlar üzülmeyin. Bunlar basit iş. Önce birbirine hakaret etmeyen, huzurlu bir millet olacağız. Önce bu olacak. Ben çocuklarıma atom fiziği anlattım, o çocuklar bugün ülkeyi terk ediyor. Bu sorunu kim çözer biliyor musunuz? Yüreğinde insan sevgisi olanlar çözer. 2002'de Erdoğan, milletvekili olamadı. Yerine Abdullah Gül, Başbakan oldu. Geçtiğimiz gün Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olunca evinin önüne helikopter gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun karşısına 2 kere aday oldum. İkisinde de yenildim. Ne yani küsecek miyim? Kemal ağabey de gel adaysın dedi. Bak 4 arkadaşın adı geçiyordu, biz 4 arkadaş buradayız. Erdoğan, Gül ile sahneye çıkabilir mi? Herkesi kırdı, döktü. Biz bir olmaya, beraber yaşamaya geliyoruz." şeklinde konuştu.
"Hep birlikte benim söylediklerimi tekrar eder misiniz" diyen İnce, "Bir çivi, bir nalı kurtarır? Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, bir ülkeyi kurtarır. Helal olsun size er meydanı Edirne." dedi.
Öte yandan Muharrem İnce, Edirne mitingi öncesi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
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