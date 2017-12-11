New York polisi, Manhattan'da sebebi henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleştiğini duyurdu.

Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki bir otobüs terminalinde gerçekleştiği ifade edildi. Reuters haber ajansı, New York itfaiyesinin liman bölgesinde bir yangına müdahale ettiğini duyurdu.



OTOBÜS TERMİNALİ İLE METRO HATTI ARASINDAKİ GEÇİTTE BORU TİPİ BOMBA!

Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Patlamanın otobüs terminaliyle metro hattı arasındaki geçitte boru tipi bir bomba nedeniyle yaşandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a olayla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.



1 KİŞİ GÖZALTINDA, BAZI METRO HATLARI GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILDI



Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. New York'taki bazı metro hatlarının geçici olarak boşaltıldığı belirtildi.





New York'taki patlamadan kareler























New York'taki patlamadan kareler

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