Mardin'in Nusaybin ilçesinde, silahlı saldırı düzenleyen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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