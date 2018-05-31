Japonya hükümetinin ülkede özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin istihdam edilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo Abe'nin yeni ekonomi politikası taslağı içinde yer alması beklenen karar sonbaharda parlamentoya sunulacak.

Karara göre, tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak işçiler 5 yıla kadar ülkede kalabilecek ve yanlarında aile üyelerini getiremeyecek.

YABANCI VASIFSIZ İŞÇİ YASAĞI SÜRÜYOR

Kabinenin etkili isimlerinden Yoshihide Suga kararın, ülkede bir süredir uygulanmakta olan vasıfsız işçi yasağıyla bir ilgisinin bulunmadığını ve yasağın devam ettiğini belirtti.

Japonya'da 2008'de yabancı çalışan işçi sayısı 480 bin iken bu rakam 2017'de 1,2 milyona yükseldi. Japonya, dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri.