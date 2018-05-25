Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi.” dedi

Putin, ''Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir.'' diye konuştu.

Rusya Başbakanı Putin, ''Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir." ifadesini kullandı.

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