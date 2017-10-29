Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir aracın otele girerek düzenlediği intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlamış, "Türkiye'nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu belirtilen mesajda ''Somali´nin başkenti Mogadişu´nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde bu akşam (28 Ekim) meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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