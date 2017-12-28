Bakan Fakıbaba'dan 4 dolara ucuz et açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, " Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil" dedi.

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