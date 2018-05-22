14 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde ilk yarıda büyük bir çıkış yakalamış ve dikkatleri çekmişti. Göztepe, sürpriz bir karar alarak başarılı teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

14 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde ilk yarıda büyük bir çıkış yakalamış ve dikkatleri çekmişti. İlk 9 haftayı 17 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, uzun süre 5.'lik için mücadele ettiği sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle tamamlamıştı. Geride kalan 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 49 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Demir Grup Sivasspor'u geride bırakarak sezon sonunda 6. sırada yer aldı. Bu sezon 49 gole ulaşan sarı-kırmzılı ekip, kalesinde 50 gol gördü. İç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaştı ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başardı.

EN BAŞARILI 8. SEZONU

Süper Lig'de 26. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, bu sezon yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirdi.

Ligi 3. sırada tamamladığı 1970-1971 sezonunda yüzde 46,7 galibiyet oranıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, 26 yıllık Süper Lig geçmişinde en başarılı ilk 10 sezonu ve galibiyet yüzdeleri şöyle şöyle:

Sezon O G B M A Y P Sıra Yüzde 1970-1971 30 14 9 7 38 21 37 3 46,7 1966-1967 32 14 10 8 47 31 38 4 43,8 1963-1964 34 14 12 8 39 31 40 5 41,2 1967-1968 32 13 9 10 46 34 35 4 40,6 1969-1970 30 12 11 7 33 29 35 5 40 1965-1966 30 12 8 10 33 27 32 5 40 1962-1963 20 8 3 9 27 25 19 7 40 2017-2018 34 13 10 11 49 50 49 6 38,2 1964-1965 30 11 9 10 31 33 31 4 36,7 1972-1973 30 11 8 11 33 31 30 8 36,7

Not: Puan hesaplamasında o sezonda geçerli olan puan sistemi esas alınmıştır.

İLK ADAY BAYRAM BEKTAŞ

Göztepe yönetimi, Tamer Tuna sonrasında ilk hedef olarak Bayram Bektaş'ı belirledi. HTSPOR.COM'un edindiği bilgilere göre kariyerini Ümraniyespor'da sürdüren Bayram Bektaş'la ilk görüşme gerçekleştirildi. Tarafların en kısa sürede anlaşması bekleniyor.