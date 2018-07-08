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VALİ KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Vali Ceylan, kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini belirterek "Aşırı yağış nedeniyle vagonlar raydan çıktı. Yaralı ve ölülerimiz var. Ben de olay yerine ulaşmak üzereyim. Müdahaleler yapılıyor. Hava ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Kriz masası oluşturuldu" diye konuştu.