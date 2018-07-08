Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, toprak kayması nedeniyle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.
5 VAGON DEVRİLDİ
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.
VALİ KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Vali Ceylan, kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini belirterek "Aşırı yağış nedeniyle vagonlar raydan çıktı. Yaralı ve ölülerimiz var. Ben de olay yerine ulaşmak üzereyim. Müdahaleler yapılıyor. Hava ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Kriz masası oluşturuldu" diye konuştu.
Tekirdağ Valisi Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. Tekirdağ Valisi Ceylan, yaralıların tahliye edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı.
Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.
"KAZA RAY ALTINDAKİ TOPRAĞIN KAYMASIYLA MEYDANA GELDİ"
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada trende 362 yolcu, 6 personel olduğu belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı, rayların altındaki toprağın kayması sonucu kazanın meydana geldiğini açıkladı.
Ulaştırma Bakanlığı, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi." ifdaesini kullandı.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın ise kaza bölgesine gideceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gidiyor.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada tren kazasında hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.
Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Ediren'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada trende 362 yolcu, 6 personel olduğu belirtildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler...
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