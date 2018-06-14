İstanbul'da 9 ayrı ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda DEAŞ'a finansal destek sağlayan ve canlı bomba eğitimi alan 8 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da faaliyetini sürdüren aktif bir hücresini tespit etmeyi başardı. DEAŞ hücresinin, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavutköy'deki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 teröristten 8 şüpheliyi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar arasında DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gidip gelen ve canlı bomba eğitimi alan kişilerin de olduğu tespit edildi.

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