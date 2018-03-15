Edirnekapı Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.



Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER