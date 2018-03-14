Trabzon Havalimanı'nda bulunan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.



Katar'ın başkenti DOHA'dan İngiltere'ye giden ve içinde hasta bulunan ambulans uçak, yakıt almak için Trabzon Havalimanı'na indiği sırada teknik bir sorun nedeniyle acil iniş istedi. Ambulans uçakta 5 kişinin olduğu öğrenildi.



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri durumun kontrol altında olduğu bilgisini verdi.

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