Göztepe’nin 14 yıl sonra Süper Lig’e dönmesinde büyük payı olan, bu sezon da çıktığı 13 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran Adis Jahovic, İzmir ekibinde 1 numaralı gündem maddesi...
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Makedon forvetin menajeri Srdjan Jeremic, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi.
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Daha önce planlandığı gibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile İzmir’de görüşen Jeremic, oyuncusuna Almanya ve Çin’den birer kulübün talip olduğunu aynı zamanda CSKA Moskova’nın ciddi şekilde Jahovic’i istediğini söyledi.
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Göztepe’nin yeni sözleşme için kendilerine vereceği rakamı alan Jeremic, bu teklifin diğer üç kulübün önerisinin çok altında olduğunu ifade ederken, kritik zirvede uzlaşma sağlanamadı.
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Tarafların devre arasında tekrar masaya oturacağı öğrenilirken, menajer Jeremic’in, “Önceliğimiz, Jahovic’in mutlu olduğu Göztepe’de kalmak. Ancak mevcut ortamda artık diğer teklifleri değerlendirmeye alacağız” dediği öğrenildi.
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30 yaşındaki golcü, İzmir ekibinde senelik yaklaşık 400 bin Euro’luk bir ücrete oynuyor. (Fanatik)
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FEGHOULI GİDİYOR, KONOPLAYANKA GELİYOR
Galatasaray'ın hedefindeki isim Schalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka. Sportif Direktör Cenk Ergün kısa süre içinde Almanya seferine çıkacak.
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Galatasaray, Yevhen Konoplyanka için kulübü Schalke'ye 6.5 milyon euro önerecek.
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Sarı-kırmızılılar sözleşmesi 2019 yılında bitecek Ukraynalı futbolcu için bu teklifi kabul etmezse rakam yükseltilmeyecek. Kiralık formülü gündeme gelecek.
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Konoplyanka bu sezon Schalke formasıyla ligde 14 maçta 916 dakika şans buldu. 1 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı. Kupada ise 2 maçta 180 dakika sahada kaldı. 2 defa ağları havalandırdı.
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Galatasaray'da şu ana kadar beklenileni veremeyen Sofiane Feghouli için iyi bir teklif gelirse, Konoplyanka için kaynağın buradan oluşturulma ihtimali de konuşuluyor.
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Konoplyanka, Dnipro, Sevilla ve Schalke'de 307 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 63 kez rakip fileleri sarstı. 52 defa da arkadaşlarına asist yaptı. (Fotomaç)
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BOYKO ÜLKESİNE...
Kara Kartal’ın 2 sene önceki ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Denys Boyko, Siyah- Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasına bir türlü giremedi.
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Geçen sezonu İspanya La Liga ekibi Malaga’da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş’a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş’e ispat edemedi.
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Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş’ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menajeri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’le temasta olduğu bildirildi. (Fanatik)
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CENK TOSUN KARARI
Ligde ve Avrupa’da gösterdiği performansla birçok yabancı kulübün dikkatini çeken Cenk Tosun için Beşiktaş Yönetimi kura çekimini bekleyecek.
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Şu ana kadar Cenk için hiçbir kulüpten resmi teklif almayan sadece sözlü olarak Juventus ve Newcastle United kulüpleriyle görüşen siyah-beyazlılar, kuradan çıkacak takıma göre hareket edecek.
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Güçlü bir rakip çıkması durumunda Cenk’in gitmesine soğuk bakan yönetim, dişine göre bir rakip çıkması durumunda, iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.
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Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, mecbur kalınmadıkça ve yerine iyi bir golcü bulunmadığı sürece, Cenk’in gitmesine teknik olarak onay vermemişti. (Skorer)
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MEYER'E İLK TEKLİF
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve sözleşmesinde yer alan maddeye göre ocak ayında yeni bir takımla anlaşma hakkı olan Meyer için Schalke harekete geçti. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Max Meyer için Alman kulüpten yeni bir açıklama geldi.
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Sözleşmesi bittiği zaman bonservisini eline alacak olan ve bu nedenle maliyeti düşük olması nedeniyle Galatasaray'ın radarına takılan Meyer için Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, "Max Meyer uzun süredir bizimle birlikte. kendisine yeni sözleşme imzalamak istediğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.
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10 numara mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Max Meyer bu sezon Schalke ile çıktığı 12 maçta gol ve asist üretemedi. (Fotomaç)
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EVRA ASLAN MI OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimares ile oynadığı karşılaşma öncesinde taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men edilen Patrice Evra ile ilgili transfer dedikoduları sürüyor.
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Olayın ardından kulübü Marsilya'yla sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli sol bek hakkında bugün Fransa'nın saygın spor gazetesi L'équipe tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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Gazete, 36 yaşında olmasına rağmen futbol kariyerini sürdürmeyi planlayan Evra'nın Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde oluşu ve Galatasaray'ın sol bek arayışı, söz konusu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiren detaylar olarak göze çarpıyor. (Fanatik)
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ARDA BEKLEMEDE
Galatasaray, bir yandan Konoplyanka’yı Ocak ayında kadrosuna katmak isterken, diğer taraftan bir süredir gündeminde olan Arda Turan’la da bağlarını koparmış değil.
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Arda’nın menajeri Ahmet Bulut’un, Avrupa’nın bazı önemli kulüpleriyle görüşme halinde olduğunu bilen Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Barcelona’da kadroya girmekte hala zorlanan tecrübeli futbolcunun, devre arasında Katalan devinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
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ORKAN İÇİN REAL MADRID İDDİASI
Real Madrid'in scout ekibi, Beşiktaş'ın Leipzig'i yendiği maçta Timo Werner ile beraber Cenk Tosun'u izlemeye gitti.
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Cenk, son 10 dakika sahada kaldığı için net bir bilgi sahibi olamayan İspanyol ekibinin scoutlarından sürpriz bir talep geldiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
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Daha önce Cenk Tosun'un izleneceğini iddia eden Radio Marca, maçı izleyen R. Madrid scout ekibinin Orkan Çınar'ı beğendiğini iddia etti.
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Ancak genç yıldız Orkan'ın, henüz Real Madrid seviyesinde olmadığını ama 2 sezon Castilla'da (Real Madrid'in alt yapı takımlarından biri) oynarsa, teknik direktör Solari'nin elinde A takım seviyesine gelebileceğini raporuna eklediği belirtildi.
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Real Madrid'in Orkan için böyle bir riske girip girmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade edildi. Castilla'dan son dönemde Achraf Hakimi ve Mariano Diaz patladı. (Fotomaç)
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VAN PERSIE İÇİN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan ve geldiğinden beri bekleneni veremeyen Robin van Persie için ülkesi Hollanda'dan transfer açıklaması geldi.
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Hollandalı oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör van Bronckhorst; "Robin van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz transfer sezonunda oyuncuyla ilgilenen Feyenoord, van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesini istemişti ancak Fenerbahçe bu fikre sıcak bakmadı. (Fotomaç)
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SOW EZELİ RAKİBE GİDEBİLİR
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Moussa Sow, Beşiktaş yolunda...
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Al-Ahli takımında forma giyen 31 yaşındaki Senegalli golcünün menajerler tarafından Siyah-Beyazlı takıma önerildiği öğrenildi.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu teklifi düşünmek için menajerlerden süre istediği bildirildi.
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Sow'un kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Senegalli golcü bu sezon 7 maçta 1 gole imza attı. (Fotomaç)
Bosna Hersek basını, Fatih Terim"in Galatasaray'ın başına geçeceği için Bosna Hersek Milli Takımı hocalığını kabul etmediğini iddia etti.
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Terim'in Galatasaray'la da görüştüğünü ve sarı-kırmızılı kulüp için efsane statüsünde olduğunu belirten haberde şu detaylara yer verildi:
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"Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Tudor aslında çok iyi bir iş çıkarıyor. Ancak kulübün patronu ile anlaşmazlık yaşıyor ve bu yüzden kendisine başka bir iş bulması gerekebilir.
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Terim, Bosna'dan gelen teklifi kibarca geri çevirdi. Çok kısa bir zaman içerisinde Galatasaray'ın yeni hocası olacak." (Fotomaç)
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FILIPE LUIS'TE SON DURUM
Sol bek pozisyonuna sezon başında mecburiyetten Iasmin Latovlevici’yi transfer eden ancak ondan bu bölgede tam olarak verim alamayan Galatasaray, bir dünya yıldızına gözünü dikti.
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Bir süredir sol bek için bazı önemli oyuncularla temasta olan Sarı-Kırmızılılar’ın, Atletico Madrid’in sol beki Filipe Luis’i ciddi olarak istediği öğrenildi.
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Atletico’nun, Ocak ayında transfer yasağının sona erecek olması, Brezilyalı oyuncunun yerine başka bir ismin transferini güçlendiriyor.
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Aslan da Madrid temsilcisindeki geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
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Bu konuda hem eski oyuncusu hem de eski kaleci antrenörü Taffarel’i devreye sokan Galatasaray’ın, devre arasında kesin olarak bu futbolcuyu almak istediği konuşuluyor.
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Alınan bilgiye göre Atletico’nun bonservis bedeli olarak 4.5 milyon Euro istediği, Aslan’ın ise bu rakamı aşağıya çekmek için çabaladığı ifade edildi.
(Fanatik)
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