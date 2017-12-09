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Hollandalı oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör van Bronckhorst; "Robin van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" şeklinde konuştu.