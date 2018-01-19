TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin Azez kentinde terör örgütü PYD'nin vurduğu sivillerin tedavi için Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralanmıştı.
PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.
Azez'deki güvenlik yetklileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti.
AZEZ'DE TÜRKİYE'YE DESTEK EYLEMİ
Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemesini istedi.
Terör örgütünün işgalindeki Afrin ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü PYD/PKK protesto edildi.Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.
Afrin halkına seslenilen bildiride, "Bizim düşmanlığımız size değil, oradaki terör çetelerine. O topraklar alındıktan sonra orayı siz yöneteceksiniz. PKK rejimin bir koludur. Halep'i kuşatan ilk güç PKK'ydı. PKK, Rakka'da ve Münbiç'te çok sayıda hak tecavüzünde bulundu. Halkımızı tehcir etti, Kürt halkına ihanet etti, Kürt aktivistleri öldürdü." mesajı yer aldı.
Protestoda, "SDG'nin DEAŞ'tan farkı yok", "Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz", "Suriyeli Kürtler PKK'ya karşı", "Bizim savaşımız sarı terörle", "Afrin, Azez birdir", "SDG Halep cinayetlerinin parçasıydı", "Bugün SDG, yarın Esed" yazılı pankartlar taşıdı.Ellerinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar bulunan Azez halkı gösteride, ÖSO bayrakları da açtı.Protestoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafının üzerinde "Katil" yazan pankart dikkati çekti.Gösteride, "Ey terörist PKK, ülkemden çık", "PKK haindir", "Halk PKK ile savaşmak istiyor", "Halkımız topraklarını özgürleştirmek istiyor" şeklinde sloganlar da atıldı.
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