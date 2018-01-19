Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/ PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör hedeflerine en az 10 atış yapıldı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

RUS ASKERLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.

AA’nın Afrin içindeki kaynaklardan aktardığına göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, yaklaşık 170 Rus askerinin Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek "170 Rus askerinin bugün itibarıyla Afrin'in 17 kilometre güneyine çekileceği bize içeriden gelen bilgiler. 20 kişilik bir grubun Afrin'in iç alanına doğru çekildiği bilgisi geldi" demişti.

AFAD SINIRA ÇADIR KURUYOR

Bugün öğle saatlerinde Hassa'nın Akbez Mahallesi'ne gelen AFAD ekipleri, Hassa Belediyesi işçilerinin de desteğiyle çalışmalara başladı. Suriye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda iş makinaları tarafından yapılan düzenlemenin ardından çadır kuruldu. Çadırların çevresine de üzerinde AFAD yazan konteynırlar yerleştirildi. Çadırların hangi amaç için kullanılacağı ise açıklanmadı

HATAY'DA ASKERİ SEVKİYAT

Hatay'a farklı kentlerden gönderilen 7 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), güvenlik önlemi alınarak, merkez Antakya ilçesine ulaştırıldı. Polis eskortu eşliğinde, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Narlıca Hudut Taburu'na getirilen askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

AFRİN'İN KÖYLERİNDE BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

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