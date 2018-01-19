Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. A Haber televizyonunda konuşan Bakan Canikli, "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi.
ABD'den gelen açıklamalara yanıt veren Bakan Canikli "Bu harekat yapılacak" açıklamasında bulundu. Canikli Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesinin her geçen gün yükseldiğini söyledi.
Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:
Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.
Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.
Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.
"YPG'NİN SAHİP OLDUĞU SİSTEMLERİ BİLİYORUZ"
Hepsinin bilgileri bizde var. YPG'nin sahip olduğu tüm sistemleri biliyoruz. Onların aşağı yukarı büyük bölümünün nerede tutulduğunu da biliyoruz. Şu anda yapılan atışlar söz konusu. Misilleme çerçevesinde bunlar gerçekleştiriliyor. Bu yapılırken bütün bunlar dikkate alınıyor.
25-30 bin kişiyi donatacak kadar silah ve mühimmat verdiler.
"ANTİ TANK FÜZELERİNE KARŞI SİLAH SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK"
Anti tank füzeleri var ellerinde ama bizim de onlara karşı silah sistemi geliştirdiğimizi söyleyeyim. Elektronik olanlar dahil olmak üzere her türlü imkanımız var. O saldırı sistemlerini bertaraf edecek, bloke edecek, hem silah olarak hem elektronik olarak bizim ürünlerimiz var. Uçaklarımıza monte vaziyette.
Biz şu anda bilinen en gelişmiş anti tank füze mühimmatına karşı koyacak sistemi çok yeni geliştirmiş bulunmaktayız.
ABD'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT
(ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Afrin açıklaması) Boş ve anlamsız bir değerlendirme. Bir defa DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın, Amerika tarafından özellikle Suriye'de, belli bölgelerde nüfuzunu oluşturması, kurması, orada hakim olmak için araç olarak kullandığının bir yansıması. 'En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli' gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama. Bunlar günlük taktiksel açıklamalarda ibaret.
HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?
Bu harekatın ne zaman, hangi koldan yapılacağına ilişkin değerlendirme burada olmaz. Bizim söylediğimiz şudur, bu harekat yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Bugün olabilir, yarın olabilir, akşam olabilir.
Afrin merkezdeki harekat uzun sürebilir ama terör örgütü orada çabuk çözülecek.
TSK'DA FETÖ İLE MÜCADELE
Son aylarda FETÖ mensupları arasında binlerce itirafçı söz konusu oldu. Bu örgütün çökertilmesi bakımından bir imkan ama burada şu önemli. Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla itirafçı olunuyor. Burada önemli olan verdikleri bilgilerin gizli kalmış örgüt üyelerinin tespit edilmesine katkı sağlamaları gerekir. Buna katkı sağlamıyorsa o zaman başka bir şey aramak lazım. Verdiği bilgiler örgütün çökertilmesinde çok büyük oranda zarar görmesine katkı sağlamıyorsa burada başka bir hedef aramak lazım örgüt açısından. Öyle değilse o zaman örgütün bilinçli bir politikası mı? Kamudakiler, özellikle TSK'dakiler aktif olarak göreve dönsün, böyle bir şeyi planlamışsa örgüt o zaman itirafçılar genel olarak işe yarar bilgi vermeyecekleri anlamına geliyor. Yapılacak bir hata, problem, başka problemlerin de ortaya çıkmasına neden olur. Samimi olarak örgüt üyelerinin örgütten kopacak şekilde itirafçı olarak başvurup başvurmayacaklarını anlayabileceğiz. İnceliyoruz şu anda.
BEDELLİ ASKERLİK
Hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil.
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