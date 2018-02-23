Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kırsalında 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 35. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi. Harekat kapsamında 100 kritik nokta da teröristlerden arındırılmış durumda.
JÖH VE PÖH EKİPLERİ AFRİN YOLUNDA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde Afrin kent merkezinin kuşatılacağını dile getirmişti. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından TSK'nın emrine verildi. Afrin kent merkezindeki meskun mahal operasyonlarında görev alacak olan JÖH ve PÖH ekipleri yurdun dört bir yanından Gaziantep Islahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Toplanma alanına ulaştı. Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre 6 bin civarında özel harekatçı toplanma merkezinin yolunu tuttu.
TSK TERÖRİSTLERİN MÜHİMMAT KONVOYUNU VURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'e 15 kilometre uzaklıktayken vurulduğunu" belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'e 15 kilometre uzaklıktayken vurulduğunu" belirtti.
100 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyiş sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede huzuru tesis etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin Harekatı'nda 35 günde 100 nokta ele geçirildi.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi. Tel Dilur köyü. Mikdad köyü, Ali Racu köyü, Sarı Uşağı Rahmanlı köyleri. Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri, Bafler köyü"
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