CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün yapılacak olan kurultaya ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

Özkan, "CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye'yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diy konuştu.