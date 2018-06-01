Taksi-UBER mevzusunda yine hareketli günler yaşanıyor. Salı günü Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmesi ve taksicilerin lehinde bir adım atılmasıyla bu konu yine gündemimizde ilk sıraya oturdu. Salı günü nasıl bir karar alınmıştı, kısaca hatırlatmak gerekirse...
Şimdiye kadar yasadışı taşımacılık yapan UBER’e karşı trafik denetimlerinde şoförlere ve müşterilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza yazılıyordu.
Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre yönetmelikte değişikliğe gidilmesiyle birlikte bu cezai yaptırımlara UBER’e D2 Turizm Taşıma Belgesi’ni kiralayan turizm acenteleri de dahil edildi. Yani artık denetimlerde bu D2 belgesi sahibi olan acentelere ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek.
D2 belgesi 1 yılda 2 kez korsan taşımacılıkta kullanılırsa acentenin belgesi 2 yıl süresince iptal edilecek. Bu, elbette illegal çalışan, vergi vermeyen UBER’e karşı atılmış ciddi bir adım. Fakat denetimle birlikte desteklenmezse istenen sonucu vermeyeceği de aşikâr.
İşte tüm bu gelişmeler, son iki günde taksi piyasasını da dalgalandırdı. Malumunuz, iki ay önce bu kriz patlak verdiğinde o dönem 1 milyon 600 bin TL olan taksi plaka fiyatları hızla düşmüş, 1 milyon 400 bin TL’ye kadar gerilemişti. İki aylık süre zarfında plaka fiyatlarında 100 bin TL daha artış görülmüştü.
Şimdi, salı günü Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle beraber plaka fiyatları yine arttı. Taksi plakası alım satımının yapıldığı Otocenter’da plaka fiyatları 2 günde 100 bin TL artış gösterdi ve yeniden 1 milyon 600 bin TL’ye çıktı. Ne var ki Otocenter’da halihazırda plaka alış ve satışının yapılmadığını, plaka sahiplerinin de alıcının da beklemekten yana olduğunu belirtmekte yarar var..
UBER’E BİR ŞOK DA İBB’DEN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, dün toplanarak turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı bir dizi karar aldı.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Turizm belgesi alan kişi veya firma, İstanbul’a gelen ve kendi müşterisi olan turistleri bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul’da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Taksicilere de önerimiz, vatandaşa UBER’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini yenilemeleridir. İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse İBB olarak taksicilerimizin yanında durmaya hazırız” dedi.
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