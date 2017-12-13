DHA'nın haberine göre; kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beykoz Riva yolu Şirindere kavşağında meydana geldi. Riva yönüne giden oyuncu Yağmur Atacan yönetimindeki cip Şirindere sapağından çıkan M. Ö., yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, cipin önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Her iki araç, yolun sağındaki menfeze düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M. Ö. yaralandı. Oyuncu Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Öztürk, Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yağmur Atacan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Atacan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Polis aracından inen Yağmur Atacan, "5 yaşındaki kızım arka koltuktaydı ve emniyet kemeri takılıydı. Bu bölgede sürekli kazalar oluyor" dedi. Bu sırada olay yerine gelen Ö'nün yakınları ile Yağmur Atacan arasında sözlü tartışma yaşandı. Yağmur Atacan polis merkezine götürülürken, Ö'nün yakınları, aynı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek tepki amacıyla araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı.

Gelen araçlar, bu nedenle geri dönmek zorunda kaldı. Ö. ve çevre köylerden gelen vatandaşların yol kapama eylemi devam ediyor.

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