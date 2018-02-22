Son dakika haberine göre, İstanbul Ataşehir'deki bir barda sahne alan Volkan Konak'a silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Barda sevilen parçalarını seslendiren Volkan Konak'a isminin S.D. olduğu öğrenilen kişinin "Sen vatan hainisin" diyerek silahını ateşlediği öne sürüldü. Bu sırada barda bir anda korku ve panik yaşandı.

VOLKAN KANAK'TAN İLK AÇIKLAMA: BENİMLE İLGİSİ YOK

Volkan Konak, "Sevgili dostlar benimle alakası yok. Alkollü yerlerde olur böyle şeyler. Benimle bir alakası yok. Haberim yok, burada biri havaya ateş etmiş, gitmiş ama benimle ilgisi yok. Yaş günüm var. Dostlarım ve arkadaşlarımla, bir sıkıntı yok. O cümle bana yakışmaz zaten. Ben çok detaylı duymadım. Dışarıda atmış" dedi.

KORUMALAR VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Konak saldırıyı yara almadan atlattı. Kurşun Konak'ın başının üstünden geçip tavana saplandı. Silah sesinin ardından devreye giren bar korumaları tabancalarını ateşledi ve saldırganı sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967 (51 yaşında) tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka ilçesinde tamamlayan Volkan Konak, öğretmeninin büyük desteğiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başladı.

Buradan 1988 yılında mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı ve 1991 yılında master eğitimini tamamladı.

1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını toplayarak başlayan Volkan Konak, "Suların Horon Yeri" adlı albümüyle müzik kariyerine ilk adımını attı. Sonrasında Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirleyen Volkan Konak, etnik motifler de kullanarak kendine özgü bir müzik tarzı yarattı.

Karadeniz müziğine yaptığı yorumlarla özgün bir yapıda Karadeniz müziğini şekillendiren Volkan Konak, 1993 yılında Efulim'i yaptı ve ardından 1994 yılının Ekim ayında Gelir Misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarını durduran Konak, askerliğinin hemen ardından üçüncü albümü olan "Volkanik Parçalar" için çalışmalara başladı. 3 aylık bir çalışma sonrasında bu albüm de müzikseverlere sunuldu.

Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için besteledi. 2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur.

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