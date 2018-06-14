Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, akademisyenlere yönelik, "Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ni hayata geçirdiklerini duyurdu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından YÖK'ün yeni dijitalleştirme çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Akademisyenlere bayram öncesinde güzel bir haberi olduğunu belirten Saraç, "Yeni YÖK olarak son dönemlerde yapmış olduğumuz dijitalleşme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Yakın bir zaman önce kullanıma açtığımız ve sizlerden büyük ilgi gören YÖKMOBİL uygulamasından sonra, bir teknolojik yeniliğe daha imza attık: Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" ifadelerini kullandı.

Saraç'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre YÖK tarafından hizmete yeni açılan "Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" ile akademisyenler, kendi kadro bilgilerini içeren belgeyi, e- devlet kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde temin edebilecek. Böylece akademisyenler üniversitelerine dilekçe ile müracaat edip yazı sürecini beklemeyecek.

Ayrıca akademisyenler dökümünü aldıkları belgeyi, istediği kamu kurumu veya özel şirkete de verebilecek.

Belgenin verildiği kurum eğer isterse yine e-devlet üzerinden belgenin doğruluğunu teyit edebilecek.

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