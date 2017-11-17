Son Dakika: Zafer Biryol gözaltına alındı! Zafer Biryol kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. AA'nın haberine göre; Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiası ile gözaltı kararı çıkardı.
Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü.
Şüpheli Biryol hakkında '"terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.
İHA'nın aktardığına göre; Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.
Zafer Biryol, 2 Ekim 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı ve ardından Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giyen Biryol, Şekerspor forması giyerken attığı 20 golle 2000-2001 sezonunda dikkatleri üzerine çekti.
GOL KRALI OLDU
Daha sonrasında Süper Lig'de Göztepe'ye ve Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor formasıyla 2003-2004 sezonunda çıktığı 35 maçta 25 gol atarak gol kralı oldu. Dikkat çeken performansı üzerine 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'de istenilen beklentiyi verememesi üzerine 2006 yılında Bursaspor'a transfer olan Zafer Biryol, sonrasında da Çaykur Rizespor'a gitti.
2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu.
7 kez Türkiye millî futbol takımında forma giyip bir de gol kaydeden Biryol, ilk millî maçına 18 Şubat 2004'te Danimarka karşısında çıktı.
3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti.
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