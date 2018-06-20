‘Son’ şansı Rusya!

Güney Koreli yıldız Son Heung-min, bir yandan Dünya Kupası’nda mücadele ederken, diğer taraftan askerliği düşünüyor... 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Tottenham’da çok başarılı bir sezon geçiren Son Heung-min, ülkedeki kurallara göre diğer takım arkadaşlarıyla birlikte 21 aylık askerlikten muaf olması için Rusya’da kürsüye çıkması gerekiyor. Kore ilk maçında İsveç’e kaybetmişti.

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