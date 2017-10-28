Son uçuşunu böyle yaptı!

Almanya’nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin iflasının ardından son uçuşunu yaptı. Kaptan David McCaleb inmeden önce havada 'kalp' şekli çizdi.

Yerel saat ile 21.35'de başlayan son uçuş, Airbus A320 tipi uçakla gerçekleştirildi.

Bir çok firmanın Air Berlin için teklif vermesinin ardından, Alman devi Lufthansa, şirketin tamamını satan aldığını açıklamıştı.

Air Berlin