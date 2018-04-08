Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre Soros Fon Yönetimi’nin makro yatırımlarından sorumlu olan Adam Fisher, dijital para işlemleri yapmak için yakın zamanda kurum içi izinleri aldı. Kurum sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

Davos’ta konuşan Soros, oynaklığı nedeniyle dijital paraların gerçek paraların işlevini yerine getiremeyeceğini söylemişti. Fakat bazı yatırımcıların öngördüğü sert düşüşü tahmin edememişti. Soros’un bu açıklamalarının üzerinden geçen sürede Bitcoin yüzde 41 oranında düştü.

Business HT