Instagram'da 3.6 milyon civarı, YouTube'da ise 7 milyondan fazla takipçisi olan internet fenomeni Alisha Marie, sosyal medyada takipçi kazanma tüyoları verdi.

İlk YouTube videosunu 2011'de yükleyen sosyal medya fenomeni, şaka videoları, pratik bilgi tavsiyeleri ve günlük yaşamından kesitler sunduğu videolarıyla hızlı bir şekilde yükselişe geçti. 24 yaşındaki kadın, yeni videosunda kendi deneyimlerinden yola çıkarak takipçi kazanmanın yollarını anlattı.

Alisha ilk olarak asla "Takipçi satın almayın" uyarısında bulundu. Sosyal medya fenomeni daha fazla beğeni almanın, daha fazla takipçi edinmenin en iyi yolunun sadece sosyal medya platformlarını düzgün bir şekilde kullanmak olduğunu ifade etti.

Marie, "Çok klişe gibi gelecek ancak Instagram "Hikayeler" özelliğini ya da hashtag özelliğini kullanmanızı istiyor. Sosyal medya platformlarında sevmediğiniz bir özellik varsa bile kullanın. Çünkü bu özellikler takipçi artırmanızı sağlayacaktır" dedi.

Beğeni ve takipçi kazanmak için kullanılan hashtag'lerin sadece alakalı fotoğraflarda kullanılması gerektiğini vurgulayan YouTube ünlüsü, "San Francisco'daysanız, New York'a etiket koymayın. Bu yöntem birkaç yıl önce işe yarıyordu ama artık tamamen çalışmıyor" dedi.

Alisha, takipçiler kazanma konusunda duyduğu bazı teorileri veya söylentileri de takipçileriyle paylaştı. Örneğin fotoğrafların yeniden düzenlenmesinin etkileşim ve beğenilme açısından kötü olduğunu duyduğunu söyledi.

Ayrıca paylaşım yapmadan önce mutlaka yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Alisha, son olarak da yorumlar bölümüne hashtag koymanın da zararlı olduğunu duyduğunu ifade etti.

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