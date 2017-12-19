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Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu

19.12.2017 - 11:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir, paylaşımları sayesinde sosyal medyada fenomen oldu

  • 1 Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu
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    Tıp Fakültesi'nde eğitim görüp, bir yandan da modellik yapan 24 yaşındaki Berika Demir'i görenler Tıp Fakültesi okuduğuna inanamıyor.

     

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  • 2 Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu
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    2013 yılında anadolu lisesinden mezun olan Berika Demir girdiği üniversitesi sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

     

  • 3 Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu
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    5 yıldır Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Berika, bir dönem bilgi yarışmasına katıldı.

     

  • 4 Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu
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    Ancak beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenip bin Berika, "Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede yarışmadan elenen kız" diye eleştirildi. 

     

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  • 5 Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medyada fenomen oldu
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    Ancak sınavlarda aldığı notlarla dikkat çeken genç doktor adayı, bir süre sonra da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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YORUMLAR 47
  • Misafir
    Maşallah Tam bir estetik harikasi
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 17:07
    Masallah
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 12:45
    her gün hasta eder adamı
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 15:21
    Hasta olmamak elde degil
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 11:05
    harıkaaaaa
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 09:51
    sırf güzellik için uğraşan kızlar bu kızı örnek almalı.. hem model hem de doktor- bravo
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 03:24
    Herkez niye aklından geçeni yazmıyor!
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 00:26
    Ölüyü diriltir fişek mübarek
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 00:12
    maaşallah hocam
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 22:08
    ben buna güvenip muayene bile olmam aklı bir karış havada okulu bitirebileceği bile şüpheli
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 21:55
    This is a zavallı..!
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 21:46
    50 sene sonra görürüm inşallah yaşarsam yıldızı :):):):)
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 20:51
    kızım okulunu bitir .güzellik (TARTIŞILIR)geçici unutma . bir de soru. altı yıllık tıp mı yoksa iki yıllık bir okul mu acaba.
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
    bunun hastası çok olur
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 19:24
    bundan fılm yıldızı olur
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 19:23
    Aşırı itici ve çirkin,estetik heryeri
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 21:37
    hoppaalaaaaa
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 18:36
    mahallemizin deli zeynosu bundan daha güzel, şu tipe bakarmısınız.
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 18:24
    Guzelik iyide ama gecisi umarim iyi bir doktor olur hastalarina dunyayk ben yaratim olmaz
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 18:11
    KIZIM İYİ BİR DOKTOR OL İNSANLARIN HAYIR DUASINI AL İYİ DOKTOR OLARAK ANIL
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 18:01
    Estetikleri var gibi. Bu yaşta bu kadar estetik nasıl oluyor, tanıdıkları da mı uyarmıyor!
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 17:36
    daş kütlesi gibi yemin ederim
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 17:35
    o mesleği yapmazzzz
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 16:10
    Bunun neresi güzel be. Makyajsız ve estetiksiz haline bakmak lazım. Herşeyin en güzeli doğallıktır. Teşekkürler.
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 15:52
    estetik cerrah çıkabilir yakında
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 15:37
    Bu iste bir is var
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 15:19
    valla çok gideri var. Fena bi şey nasıl tıpçı bu be insanı hasta eder.
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
    yakinda iptal ederler diplomasini
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 13:11
    Estetetik olsa ne yazar,kiz ben burdayim dior
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 11:40
    yorum yok görünen köy kılavuz istemezmiş tebrikler diyelim
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 10:12
    Akıllı kızmış, Ferhat Göçer misali çıkar karşımıza yakında:thumbsup::tone1:
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 08:46
    güzellik-zeka orantısı imkansızı gösterdiğine göre var bi sıkıntı..
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 12:12
    ONUN HASTASI OLSAM.BENİ TEDAVİ ETSE:grinning:
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 07:40
    5 yıldır adını öğrenmemiştim şimdi şoktayım..
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 01:42
    yazık ya ne halde...
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 01:10
    ÖSS düzelmiş beyler....
  • Misafir 20 Aralık 2017 Çarşamba 00:29
    Kafamdaki inek kız=tipsiz kız tabusu tamamen yıkıldı şuan
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:56
    hastasıyız dedeeee
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 15:32
    Tıbbın nimetlerinden kendisi de bayağı faydalanmış gibi
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 14:23
    baya estetik doğal bir yanı yok
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 14:19
    Ben ölünce kadavramı bu güzel kıza teslim etsinler
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 13:42
    YÖS sınaviyla bir ülkenin geleceğine yatırım yapıyor ülkemiz
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 13:23
    yanındaki kız daha tatlı bence :)
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 12:27
    ölüyü diriltir
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 12:18
    Beni de türk hekimlerine emanet ediniz:)
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 11:49
    güzelmi ? değil yapaylık fışkırıyor
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 11:21
    burun,göğüsler estetik.dudaklar botoks gözler lens.doğan görünümlü şahin gibi.
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