6 | 16



Birçok ödül alan Astanova, bir keresinde konserden sonra kendisine ‘ödül' olarak piyano şeklinde çikolatalı bir pasta verildiğini söyledi. Astanova "Bu hem tatlı hem de farklı bir ödüldü. En son aldığım ödül de (George) Gershwin'in ‘Rhapshody in Blue'sunu çaldığım filmle (Visions of New York belgeseli) gelen EMMY ödülü oldu" şeklinde konuştu.